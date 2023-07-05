Суд арестовал бывшего военного комиссара Озерска на два месяца

Бывший военный комиссар Озерска Владимир Пичугин, подозреваемый в получении взяток, отправлен в следственный изолятор до 2 сентября.

Соответствующее решение 5 июля принял Ленинский районный суд Екатеринбурга.

«По ходатайству следователя он заключен под стражу сроком на два месяца, до 2 сентября 2023 года», – сообщили в пресс-службе суда.

О задержании Пичугина сотрудниками ФСБ и военными контрразведчиками стало известно 28 июня. В отношении него возбуждено дело по статье 290 УК РФ. Подполковник мог брать деньги за решение вопросов по распределению призывников в части по их желанию. Вскоре после задержания военком подал в отставку.

https://dostup1.ru/society/Sud-arestoval-byvshego-voennogo-komissara-Ozerska-na-dva-mesyatsa_165119.html