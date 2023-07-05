Главный следователь России запросил доклад по массовому отравлению в Магнитогорске.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту отравления жителей Магнитогорска.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе проведения доследственной проверки», – сообщили в пресс-службе СКР.

По последним данным Управления Роспотребнадзора, «в ходе эпидрасследования на предприятии общепита "Хорошее место" в одной пробе сырой и двух пробах готовой продукции, а также от семи заболевших методом ПЦР выявлена ДНК возбудителя сальмонеллеза».

Сообщается, что причиной заболевания посетителей стало употребление приготовленной в кафе пищи – шаурмы. На 6 июля было зарегистрировано 19 случаев заболевания кишечной инфекцией, в том числе три случая у детей. Ранее региональный Минздрав сообщал, что госпитализированы 25 пациентов, среди них есть дети.

Кафе закрыто для проведения дезинфекционных мероприятий.

https://dostup1.ru/society/Glavnyy-sledovatel-Rossii-zaprosil-doklad-po-massovomu-otravleniyu-v-Magnitogorske_165175.html