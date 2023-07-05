С 3 по 13 июля на территории Озерского городского округа сотрудниками УМВД России по ЗАТО г.Озерск проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Быт».

Целью мероприятия служит предупреждение совершения правонарушений в семейно-бытовой сфере, а также профилактики тяжких и особо тяжких бытовых преступлений. Выявление и постановка на учет:

- лиц, которые допускают правонарушения в быту;

- неблагополучных семей, где родители злоупотребляют спиртными напитками и не занимаются воспитанием несовершеннолетних детей;

- лиц, от которых можно ожидать совершения правонарушений и преступлений;

- лиц, состоящих на учете в медицинских учреждениях за злоупотребление спиртными напитками;

- лиц, представляющих опасность для окружающих в связи с имеющимися психическими заболеваниями.

В период проведения профилактического мероприятия полицейскими будут осуществляться проверки лиц:

- допускающих правонарушения на почве семейно-бытовых отношений;

- судимых за бытовые преступления;

- родителей, допускающих правонарушения в отношении детей, семей, находящихся в социально-опасном положении.

Если вы стали свидетелями или очевидцами совершения преступлений или вам стали известны случаи совершения насилия в семьях, в отношении детей, женщин, пожилых людей, просьба сообщить об этом в дежурную часть УМВД России по ЗАТО г.Озерск по телефонам: 8 (35130) 2-50-85, либо 02, 102, 112.