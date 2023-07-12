Житель Озерска лишился около 95 тысяч рублей при покупке телефона в интернете.

В Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск обратился 35-летний местный житель, который стал жертвой дистанционных мошенников.

По словам потерпевшего, он собрался приобрести на известной торговой онлайн-площадке сотовый телефон стоимостью 50 тысяч рублей. Оформив подходящий товар, через несколько дней он получил в мессенджере сообщение об отмене заказа и возврате средств. Однако вскоре ему пришло новое предложение приобрести такой же телефон на другой торговой онлайн-площадке и со скидкой.

Перейдя по ссылке для оформления заказа, мужчина не увидел разницы с реальным сайтом, поэтому заполнил форму для оплаты и ввел код подтверждения. В итоге с его счета дважды была списана оплата, и таким образом, ущерб составил около 95 тысяч рублей. Часть этих средств житель Озерска взял в кредит.

Следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ.

Полиция разъясняет, что злоумышленники пишут клиенту в мессенджере и предлагают сделать заказ со скидкой, при этом отправляют ссылку на товар. Перейдя по данной ссылке, покупатель попадает на фишинговый сайт, где появляется форма для оплаты, чтобы воспользуется полученными персональными и банковскими данными и похитить деньги.

Сотрудники полиции призывают к бдительности:

- представители торговых онлайн-площадок никогда не направляют клиентам в сторонние мессенджеры предложения о персональной скидке. Проводите оплату только на официальных ресурсах;

- при совершении покупок в сети Интернет не переходите по ссылкам в сообщениях, как правило, они ведут на сторонние ресурсы, предназначенные для кражи денежных средств и реквизитов банковских карт;

- проверяйте информацию о магазине, перед тем как совершить там покупку.