Почти 350 южноуральцев сели пьяными за руль в выходные.

В Челябинской области в выходные остановлены 349 пьяных водителей, причем почти каждый седьмой из них сел за руль нетрезвым не впервые.

Так, 302 человека за управление ТС в состоянии опьянения или за отказ от прохождения медосвидетельствования ждет административная ответственность: лишение прав на 1,5-2 года и штраф в размере 30 тыс. рублей. Те 47 человек, которые были пойманы на нарушении повторно, будут привлечены к уголовной ответственности, им может грозить до 3 лет лишения свободы.

Добавим, за управление без прав в выходные привлечены к ответственности 210 южноуральцев.

С 10 по 16 июля 2023 года в Челябинской области зарегистрировано 59 ДТП, в которых 10 человек погибли и 72 человека (в том числе 15 детей) получили травмы.

О водителе, севшем за руль в состоянии опьянения, следует незамедлительно сообщить в дежурную часть Госавтоинспекции, по телефону 02 (102 – с мобильного) или 112. Ссылку на фотовидеоматериалы можно разместить на российском видеопортале видеохостинга RUTUBE и направив через официальное обращение с помощью сервиса Госавтоинспекции.

https://dostup1.ru/society/Pochti-350-yuzhnouraltsev-seli-pyanymi-za-rul-v-vyhodnye_165549.html