На берегу озера Иртяш прошла акция «Вода России».

16 июля студенты Всероссийской стройки «Мирный атом», работающие на ФГУП «ПО «Маяк», и волонтеры МБУ «ЦКДМ» (директор Назаров И.С.) приняли участие в акции «Вода России».

Совместными усилиями молодые энтузиасты очистили от излишней растительности и мусора берег озера Иртяш в районе СКОШ №36 на ул. Бажова.

Специалисты отдела охраны окружающей среды выражают благодарность всем участникам акции за активную социальную позицию и стремление сохранить уникальный водный объект:

- С каждым днем все больше людей осознают важность решения экологических вопросов. Конечно, мы не сможем в одночасье решить глобальные проблемы, но в наших с вами силах сделать наш окружающий мир чище.

Неравнодушные жители округа могут принять участие в экологических акциях, по всем вопросам обращаться по телефону: 2-37-02.

Информация и фото отдела охраны окружающей среды.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/55170/