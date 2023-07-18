Общественники приняли концепцию благоустройства сквера 40-летия Победы.

В администрации округа состоялась рабочая встреча с представителями общественности, на которой приняли предложения по элементам благоустройства сквера 40-летия Победы и утверждена его финальная концепция.

Напомним, что именно это общественное пространство стало победителем всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2023 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Участники встречи, представители совета ветеранов ВДВ и члены Общественной палаты, обсудили общий вид и концепцию памятного знака, который будет установлен вблизи памятника Победе. Знак также будет символизировать доблесть и мужество воинов, участвовавших в Великой Отечественной войне, локальных конфликтах и специальной военной операции.

Александр Бабошин, член Общественной палаты Озерского городского округа:

- Во всех городах люди «поворачиваются к воде». То, что сквер рядом с озером благоустраивается, безусловно, важно и нужно для Озерска, для горожан. Сочетание обновленного памятного места с прогулочной зоной будет выглядеть гармонично.

Во встрече принял участие глава округа Евгений Щербаков, который также отметил, что сквер на берегу озера Иртяш – одно из любимых мест отдыха озерчан, поэтому должно сохраниться его функциональное назначение как прогулочной зоны. При этом памятник Великой Победе останется центральным элементом сквера.

Руководитель подрядной организации, которая занимается обновлением сквера 40-летия Победы, сообщил, что работы выполняются в соответствии с графиком. На сегодняшний день установлены освещение со светодиодными светильниками, камеры видеонаблюдения, монтируются бордюры вдоль дорожек.

В ближайшее время подрядная организация займется восстановлением подпорной стенки у берега озера. Старые железобетонные конструкции будут заменены, при этом решетки ограждения из каслинского литья решено привести в порядок: их сохранят как часть оформления подпорной стенки. Помимо этого, будут установлены новые скамейки и урны. Предусмотрена полная замена покрытия всех дорожек и аллей сквера на асфальтобетонное. На дорожках сделают съезды для детских колясок. Будет проведена санитарная обрезка кустарника и деревьев, удален сухостой. Основная часть работ будет завершена к сентябрю.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/55197/