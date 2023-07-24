В Челябинской области зарегистрировано 70 случаев опасной инфекции.

В Челябинской области с начала года зарегистрировано 70 случаев кори – опасной инфекции, передающейся воздушно-капельным путем.

По информации регионального Управления Роспотребнадзора, среди заболевших 30 детей.

В ведомстве отметили, что «подъем заболеваемости связан с накоплением лиц, не имеющих иммунитета к кори».

«Самым эффективным средством профилактики кори является вакцинация. В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок двукратная иммунизация против кори проводится детям в возрасте 12 месяцев и 6 лет», – напомнили санитарные врачи.

Кроме того, вакцинируются все россияне до 35 лет, не болевшие корью, не имеющие прививки или привитые однократно, а также граждане от 36 до 55 лет, относящиеся к группам риска (например, пограничники, работники медицинских и образовательных учреждений, организаций торговли, транспорта и коммунальной сферы).

Корь – острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности. Характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью, общей интоксикацией.

https://dostup1.ru/medicine/V-Chelyabinskoy-oblasti-zaregistrirovano-70-sluchaev-opasnoy-infektsii_165912.html