Налоговая инспекция напоминает, что 17 июля 2023 года истек срок уплаты налога на доходы физических лиц за 2022 год. Между тем далеко не все граждане добросовестно и ответственно исполнили свою конституционную обязанность по уплате в бюджет НДФЛ.

Так, граждане, обязанные представить декларацию 3-НДФЛ за 2022 год до 2 мая 2023 года с исчисленной в ней суммой налога к уплате обязаны были оплатить налог до 17.07.2023.

С целью исключения возможных неудобств и негативных последствий, связанных с применением мер принудительного взыскания, Инспекция предлагает погасить имеющуюся задолженность любым удобным способом: с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин» на сайте nalog.gov.ru, через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц (в том числе в мобильной версии «Налоги ФЛ»), в любом почтовом и банковском отделении, в МФЦ, а также на портале www.gosuslugi.ru.

Налоговая инспекция обращает внимание, что с 18 июля за каждый просроченный день уплаты НДФЛ начисляется пеня, исходя из 1/300 ставки рефинансирования Банка России.