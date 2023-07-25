Житель Озерска потерял около 600 тысяч рублей, установив приложение удаленного доступа.

Очередной жертвой мошенников стал 62-летний житель Озерска. В дежурной части мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, и сообщил, что его средства пытаются похитить мошенники.

Чтобы сохранить деньги, пенсионеру предложили установить специальное приложение, которое оказалось программой для удаленного доступа в его смартфон, с помощью которой злоумышленники смогли совершить мошеннические действия.

В одном банке они оформили кредитную карту на 52 тысячи рублей и кредит на сумму около 300 тысяч, а в другом – на 240 тысяч рублей. Таким образом, ущерб составил около 600 тысяч рублей.

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Сотрудники полиции напоминают, что сотрудники банка никогда не потребуют от вас:

- установить приложения на телефон;

- продиктовать код из смс-сообщений;

- пройти по присылаемым ссылкам;

- продиктовать номер карты.

Обратите внимание, что в любом случае настоящие сотрудники банка не будут решать проблему по телефону, не предложат вам перевести оформленный кредит на сторонний номер телефона или счет, равно как и не предложат вам оказать содействие в разоблачении мошенников.