В честь 76-летия со дня образования Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск сотрудники полиции провели торжественную церемонию принятия служебной присяги.

26 июля 1947 года для обеспечения правопорядка на строительстве будущего города и первенца атомной промышленности нашей страны было создано специальное подразделение милиции. С этого дня началось формирование нашего Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск.

В честь 76-летия со дня образования УМВД, в торжественной обстановке 8 молодых полицейских, сделавших осознанный выбор и связавших свою дальнейшую судьбу со службой в органах внутренних дел, присягнули на верность Российской Федерации и ее народу, поклялись уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, быть мужественными, честными и бдительными, не щадить своих сил в борьбе с преступностью.

Церемония началась с выноса Знамени и приветствия начальника Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск полковника полиции Кирилла Черепенькина.

Кирилл Сергеевич выразил слова признательности ветеранам органов внутренних дел, а также поздравил молодых сотрудников и весь личный состав с важным и ответственным событием: «Особая благодарность ветеранам Управления, чей пример, дружеский совет является неоценимым вкладом в воспитании молодых поколений сотрудников полиции. Особая признательность родным и близких сотрудников, чья поддержка, терпение и понимание помогают выполнять свой служебный долг. Желаю сотрудникам новых профессиональных успехов, удачи и уверенности в завтрашнем дне».

С поздравительной речью выступили: Заместитель главы Озерского городского округа Ланге Олег Владимирович, представитель Общественного совета при УМВД Анна Романова, председатель Совета ветеранов УМВД Сергей Серухин, а также ветераны органов внутренних дел Озерска. Гости пожелали собравшимся достойно нести службу, не останавливаться на достигнутом и добиваться успехов в охране правопорядка.

В заключительной части церемонии 5 сотрудникам начальник Управления Кирилл Черепенькин торжественно вручил очередные специальные звания, а также провел награждение сотрудников, достигших высоких результатов в оперативно-служебной деятельности.

Фото: пресс-служба Администрации Озерского городского округа.