В связи с проведением ММПКХ ремонтных работ на теплосетях в районе жилого дома № 14 по проспекту Ленина в период с 31.07.2023 по 10.08.2023 будет перекрыто движения для автомобильного транспорта по проспекту Ленина от пересечения с улицей Мишенкова до пересечения с улицей Музрукова по четной стороне.

Просьба к водителям автотранспортных средств воспользоваться объездными путями на период ремонтных работ.

Также в указанный период будет временно изменен путь следования автобусов по маршрутам 6 и 55: проспект Ленина - улица Мишенкова - улица Комсомольская - улица Музрукова - дальше по маршруту.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/55270/