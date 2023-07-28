На этно-фестивале «ZAMAN» выступит башкирская группа Zainetdin.

5 августа в п.Метлино состоится второй фестиваль национальных культур Zaman. Самобытный этно-фест придумали в прошлом году — в дополнение к национальным Сабантую и другим праздникам.

В программе фестиваля — показы этнической одежды и мастер-классы по народным ремеслам. Повара и хозяйки будут соревноваться в мастерстве приготовления блюд национальной кухни, мужчины примут участие в турнире по стрельбе из лука «Северные Амуры» и борьбе курэш.

Для детей организаторы приготовили творческие мастер-классы, уличные народные игры, конкурсы и аттракционы.

В прошлом году особенностью фестиваля Zaman стал парад страны Картонии — участники делали костюмы и кукол из картона. А в этом году кульминацией фестиваля станет концерт этно-поп-группы Zainetdin из Уфы. Мультиинструменталисты исполняют народные и общеизвестные песни с национальным башкирским колоритом, а еще устраивают на сцене танцевальное шоу.

Начало праздника — уже в 9 утра. Мероприятие для гостей бесплатное и без возрастных ограничений.