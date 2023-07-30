Об ограничении дорожного движения.

Сотрудниками УМВД России по ЗАТО г.Озерск в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в момент въезда на территорию Озерска со стороны города Касли были задержаны ранее неоднократно судимые местные жители 1983 и 1972 года рождения по подозрению в хранении наркотического средства. Подробнее
25 июля 2023 года, в 16 часов 15 минут, на улице Дзержинского 69 водитель 1974 года рождения, управляя мотоциклом марки «Gilera Fouco», не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля «Лада Веста» и совершил столкновение с ним. Подробнее