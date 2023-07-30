В Озерске сотрудниками полиции задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков.

Сотрудниками УМВД России по ЗАТО г.Озерск в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в момент въезда на территорию Озерска со стороны города Касли были задержаны ранее неоднократно судимые местные жители 1983 и 1972 года рождения по подозрению в хранении наркотического средства.

Сотрудники полиции в ходе личного досмотра у задержанных изъяли сверток с белым порошкообразным веществом. Проведённым исследованием установлено, что в свертке находилось вещество, содержащее диацетилморфин (героин) общей массой 0.79 грамм. Позднее задержанные пояснили, что приобрели наркотическое средство бесконтактным способом в сети Интернет через тайники-закладки и хранили его для личного употребления.

Отделом дознания УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В настоящий момент в отношении подозреваемых избрана мера принуждения - обязательство о явке.