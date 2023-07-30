Мошенники заставили жителя Озерска уехать в другой город, чтобы перевести им 900 тысяч рублей.

Полицейские УМВД по ЗАТО г. Озерск зафиксировали очередной случай мошенничества. Житель города перевел аферистам 900 тысяч рублей.

В полиции 61-летний мужчина рассказал, что сначала ему позвонил некто, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и сообщил, что его имя кто-то оформил кредит на крупную сумму.

Затем озерчанину позвонил другой неизвестный, назвавшийся работником банка, и порекомендовал следовать инструкциям предыдущего звонившего. Мужчину предупредили, что в Озерске в финансовых организациях работают мошенники, и отправили «спасать деньги» в соседний город. А именно взять «зеркальный» кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

Тот так и поступил. И уже после разговора с сыном понял, что стал жертвой злоумышленников.

По данному факту следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Полиция призывает граждан при поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам, необходимостью перевода денежных средств на сторонние счета и оформления кредита, незамедлительно прерывать разговор и звонить в банк самостоятельно по телефону указанному на оборотной стороне вашей карты.