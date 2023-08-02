Областная прокуратура провела анализ состояния уровня преступности на территории Озерска.

Прокуратурой Челябинской области проведен анализ состояния преступности на территории ЗАТО г.Озерск за 1 полугодие 2023 года.

По итогам анализируемого периода наблюдается снижение на 11,4% числа зарегистрированных преступлений, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Раскрываемость преступлений составила 61,3%, что выше среднеобластного показателя на 0,9%.

В ЗАТО г.Озерск количество краж снизилось на 54,7% (с 201 до 91). Не регистрировались убийства, разбойные нападения, поджоги, нарушение правил дорожного движения со смертельным исходом.

Активизирована профилактическая работа правоохранительных органов, в результате чего за 6 месяцев 2023 года произошло снижение количества преступлений, совершенных ранее совершавшими преступления лицами на 4,1%, ранее судимыми на 4,9%, несовершеннолетними на 60,0%, в общественных местах на 36,4%, в том числе на улицах на 27,1%.

Информация Управления правовой статистики прокуратуры Челябинской области.