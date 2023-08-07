В ближайшие 2 дня в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение.

Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области на два дня.

«Во второй половине дня 7 августа, с сохранением ночью и днем 8 августа в отдельных районах ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, продолжительный сильный дождь, грозы, град (местами – крупный), шквалистое усиление ветра до 25 м/с», – сообщается на сайте регионального ЦГМС.

Спасатели рекомендуют во время непогоды обходить стороной деревья, рекламные щиты и шаткие строения. Дорожным службам советуют подготовить ливневую канализацию и другие дренажные системы к отводу дождевого стока. Сильный ветер и ливень могут стать причиной чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с подтоплениями, увеличением количества ДТП, повреждением опор линий связи и ЛЭП, строений.

https://dostup1.ru/society/Vsem-prigotovitsya-shtormovoe-obyavleno-v-Chelyabinskoy-oblasti-na-2-dnya_166387.html