Мошенники обманули двух жителей Озерска на 2 миллиона рублей обещаниями быстрой прибыли.

В Озерске жертвой дистанционных мошенников стали двое местных жителей. 49-летний мужчина и 77-летняя женщина хотели заработать на инвестициях.

Как рассказали потерпевшие в УМВД города, они увидели рекламу выгодных вложений, связались с неизвестными и установили приложения, чтобы отслеживать прибыль от кладов. С мужчины еще и взяли плату за обучение. После этого их убедили сделать взносы, размер которых раз от раза стал расти. Чтобы получить максимальную выгоду пенсионерка взяла кредит более чем на 600 тысяч рублей и взяла взаймы еще 300 тысяч. Мужчина перевел чуть более миллиона.

Однако когда они захотели вывести средства, мошенники под разными предлогами отказывали в этом и уговаривали вложить еще. Только после этого озерчане поняли, что их обманывают, и обратились в полицию.

По данным фактам следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (Мошенничество).

Полицейские настоятельно рекомендуют игнорировать рекламу и входящие вызовы с предложениями заработать на инвестициях, запомните – это мошенники.

Никогда не оформляйте кредиты по принуждению незнакомцев, не сообщайте пароли от своих банковских карт и не переводите денежные средства на сторонние счета. Помните, что сохранность ваших сбережений зависит в том числе, и от принятых вами решений.