В Озерске полицейские раскрыли жестокий разбой по «горячим следам».

Полицейские Озерска оперативно раскрыли разбой с применением насилия и задержали подозреваемого по «горячим следам».

Инцидент произошел возле поселка Метлино, на берегу озера Кожакуль, где с женой отдыхал 29-летний мужчина. Ночью у него возникла словесная перепалка с неизвестным, переросшая в драку. Разрешить конфликт было решено в одном из расположенных неподалеку гаражных кооперативов, куда мужчины поехали на машине отдыхающего. Но по прибытии в автомобильный бокс незнакомец стал избивать и требовать у него денег, а затем повез назад, чтобы получить больше. Однако по пути автомобиль опрокинулся и загорелся, благодаря чему потерпевший сумел сбежать. Нападавший также скрылся с места ДТП.

В это время в Метлино проходил этнофестиваль национальных культур народов Южного Урала «Заман-2023». Полицейские, обеспечивавшие на мероприятии охрану общественного порядка, и участники прибывшей на место следственно-оперативной группы по полученным от потерпевшего приметам опросили сотни возможных свидетелей произошедшего и сумели определить местонахождение подозреваемого. Мужчину задержали. Им оказался ранее 31-летний мужчина, ранее неоднократно судимый по шести статьям УК РФ, в том числе за угрозу убийством, причинение телесных повреждений и умышленное уничтожение имущества.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о разбое, он водворен в ИВС.

https://dostup1.ru/accident/V-Ozerske-politseyskie-raskryli-zhestokiy-razboy-po-goryachim-sledam_166545.html