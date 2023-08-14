12 августа в Летнем театре прошел поэтический вечер «Где-то есть город…»

Публике была представлена панорама поэтического творчества авторов из десяти городов ЗАТО.

Своеобразным эпиграфом стало первое стихотворение «Я славлю поколение великих…» озерчанина Георгия Кашкова в исполнении Геннадия Зимбеля.

Актеры Вохобжон Азимов, Геннадий Зимбель, Владимир Микулицкий, Ратмир Нигаматьянов, Алексей Хижняк, Светлана Евстратова, Елена Лагодич, Анна Антонова, Алла Зорина, Настасья Малеева трепетно и нежно доносили до публики поэтические строчки, которые звучали на фоне проекций фотографий каждого города, о котором шла речь, и публика могла по достоинству оценить их самобытную красоту.

В ряды артистов органично влились озерские поэты. Александр Волынцев прочитал два стихотворения. «Последний полет», посвященное памяти рано ушедшего из жизни талантливого музыканта Александра Башлачева, и «Предчувствие пасхи». Сердца публики своей искренностью и утонченными стихами покорила и озерская поэтесса Елена Подчиненова.

Александр Волынцев поделился впечатлениями:

– Одна из традиций театра «Наш дом», это работа с поэтическим словом. Была заложена давно, очень радует, что она продолжается. Мы помним постановки по произведениям Константина Скворцова, посвященные Владимиру Высоцкому, поэтические композиции по Иосифу Бродскому заслуженного артиста России Николая Павловича Скрябина.

Сегодняшний вечер интересен и уникален. Я не знаю ни одного человека, который бы взял антологию поэзии закрытых городов, и за один присест прочитал ее от начала до конца. Это невозможно, потому что каждый поэт – это свой язык, свой мир, в который надо вникать.

То, что сделали Вохобжон Азимов с коллегами – это просто потрясающе. Прочитать, проштудировать множество текстов, вынуть из них зерно, которое стало основой спектакля, с помощью которого удалось представить все города в их уникальности, неповторимости. И, конечно, прозвучала тема единения, выхода за колючую проволоку, понимания включенности своего города в жизнь страны.

На мой взгляд, это удалось, получилось из отдельных жемчужин создать прекрасное ожерелье.

Использованы материалы сайта: https://teatr-ozersk.ru/news/88-novosti-75-go-teatralnogo-sezona2022-2023/1277-ob-yasnenie-v-lyubvi

Фото Владимира Оськина.