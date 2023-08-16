Будьте бдительны, совершая покупки в сети Интернет.

В УМВД России по ЗАТО г.Озерск с заявлением обратился мужчина 1984 года рождения, который лишился около 80 тысяч рублей.

Сотрудникам полиции заявитель пояснил, что желая приобрести строительные материалы на сайте бесплатных объявлений, его заинтересовал товар компании, услугами которой он уже пользовался несколько лет назад, и стоимость была ниже среднерыночной цены. Позвонив по номеру, который указан в объявлении никто не ответил, но через несколько минут с мужчиной связался менеджер компании. Обсудив стоимость и условия доставки, в мессенджере потерпевшему прислали счет-договор с реквизитами для оплаты.

Совершив покупку, мужчина стал ожидать доставку, однако товар не пришел в назначенный срок, а продавец перестал выходить на связь, после этого потерпевший понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Общая сумма ущерба составила 77800 рублей

По данному факту следственным отделом УМВД России по ЗАТО г.Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 159 «Мошенничество».

Чтобы сохранить свои денежные средства, необходимо соблюдать простые правила:

- не переходите по ссылкам, несмотря на называемые предлоги;

- не переводите деньги в качестве частичной или полной оплаты. Помните: осуществление этой операции не гарантирует получение приобретаемого товара;

- не осуществляйте никаких действий с банковскими картами по указаниям посторонних лиц, даже если они представляются покупателями или продавцами.