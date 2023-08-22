Завершила свою работу VI Всероссийская летняя творческая школа «Волшебство звука».

По традиции, подводя итоги, юные музыканты выступили на сцене большого акустического зала Детской музыкальной школы №1 вместе со своими знаменитыми наставниками.

Напомним, в этом году в Озерск приехали юные музыканты из Москвы, Челябинской и Свердловской областей, Пермского и Камчатского края. В рамках творческой школы проводились мастер-классы, экскурсионные и развлекательные мероприятия, методические встречи. Изюминкой проекта второй год является подготовка совместной концертной программы юных музыкантов и мастеров с Оркестром русских народных инструментов ДМШ №1 под руководством Ирины Хохряковой. С юными талантами в этом году своим мастерством делились уже известные озерскому слушателю музыканты - лауреаты международных конкурсов Дмитрий Онищенко (фортепиано), Мария Смердова (фортепиано), Сергей Журавель (флейта). Впервые в качестве наставника в проекте участвует доцент кафедры академического пения АНОВО «Институт современного искусства» Наталия Полякова.

– Каждая летняя творческая школа для нас абсолютно новая история, – рассказала о проекте директор Детской музыкальной школы №1 Лариса Кузнеченкова. – Мы всегда рады принимать у нас в гостях новых преподавателей. В летней творческой школе уже принимали участие много хороших музыкантов. Мы их всех любим и всегда ждём. В этом году к нам приехала новый преподаватель из Москвы Наталия Полякова. Дети получили очень хороший опыт, поскольку наши дети эстрадники, а с ними занимался педагог классического академического вокала. За три дня дети узнали новую манеру исполнения, технику, методику. Педагоги также получили новые знания, которые они могут интегрировать в свою работу. Это будет всем полезно.

По мнению организаторов, уникальность проекта заключается в том, что за короткий срок, всего за несколько дней, дети переходят на новую ступеньку мастерства, поскольку работают в очень насыщенном плотном режиме. Новые навыки они демонстрируют при исполнении произведений в ходе гала-концерта.

В начале гала-концерта с приветственным словом ко всем собравшимся обратилась начальник Управления культуры и молодёжной политики администрации Светлана Степанова:

– Мы очень рады, что на протяжении вот уже шести лет в Озерском городском округе реализуется такой замечательный проект «Волшебство звука». Ребята из разных уголков России собираются здесь в небольшом закрытом городе, обмениваются творческими идеями, оттачивают своё мастерство, получают яркие позитивные эмоции. За возможность этих встреч мы благодарны производственному объединению «Маяк», которое все эти годы оказывает проекту финансовую поддержку. Активно помогают реализовывать этот проект и наши учреждения культуры, делая досуг юных участников увлекательным и познавательным.

Начальник Управления культуры и молодёжной политики поблагодарила также мастеров, именитых музыкантов, которые приезжают в Озерск и самоотверженно, совершая творческий подвиг, делятся своим талантом и опытом с юными музыкантами.

– Я счастлива, что у нас есть такая замечательная традиция, встречаться в августе в Озерске, – подчеркнула президент Благотворительного фонда поддержки молодых талантов «Волшебство звука» Мария Смердова. – Здесь мы обрели настоящих друзей, единомышленников, здесь мы встречаемся с прекрасными детьми. Сегодня наш праздник, мы подводим итоги, но нам и немножко грустно, потому что мы расстаёмся, но верим в то, что на следующий год мы встретимся вновь нашей дружной компанией.

Для того, чтобы все мероприятия нашей творческой школы состоялись частичку своей души и сердца в этот проект вложили много людей. Проект непросто состоялся, но проходит ежегодно на самом высоком уровне.

Далее Мария Смердова зачитала обращение к участникам и гостям праздника от имени президента Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, в котором маэстро поблагодарил организаторов летней творческой школы «Волшебство звука» за поддержку юных талантливых музыкантов, отметив, что это люди с живым сердцем и душой.

Фото Александра Абросимова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/55479/