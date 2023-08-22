Евгений Щербаков: «Новый проект улучшит качество жизни всех горожан».

В присутствии главы региона Алексея Текслера состоялось подписание программы развития Озерского городского округа «Наш дом – наш двор – наш город». Она включает комплексную инфраструктурную реконструкцию и обновление городского облика Озерска.

Подписи под документом поставили глава Озерского городского округа Евгений Щербаков и генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Андрей Порошин.

- В последние годы Озерск меняется, в том числе за счет участия в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», обновляются общественные пространства, парки, скверы. Эту работу активно продолжаем, – отметил перед церемонией подписания Алексей Текслер. – Совсем недавно открыли уникальный ледовый дворец «Высота», построенный в рамках государственно-частного партнерства. Приводим в порядок территорию вокруг нового объекта. Значительно увеличили финансирование дорожных работ. Отремонтировали важнейшие транспортные артерии, подъездные пути к городу. Эту работу также продолжаем.

Губернатор отметил вклад градообразующего предприятия ПО «Маяк» в улучшение облика города. Вместе с тем, по мнению Алексея Текслера, есть необходимость ускорить работу и сделать качественный рывок в обновлении городской среды. Поэтому было принято решение совместно с ПО «Маяк» и при поддержке госкорпорации «Росатом» разработать и реализовать отдельную программу развития Озерска «Наш дом – наш двор – наш город».

- По сути, мы с вами запускаем программу масштабной реновации Озерска, комплексной инфраструктурной реконструкции и обновления городского облика. За три года проведем коренную модернизацию всей дорожной системы города, улиц, тротуаров, а также пешеходных зон, дворовых территорий. На эти цели запланировали средства из двух источников. Общий объем программы на сегодняшний момент составляет 225 млн рублей: 50 млн рублей ежегодно выделяет бюджет области, 25 млн рублей – ПО «Маяк». Думаю, что и по мере реализации будем пересматривать, скорее всего, в сторону увеличения финансирования этого проекта, – пояснил Алексей Текслер.

Реализация программы развития Озерска на условиях софинансирования стала возможна благодаря договоренности губернатора Алексея Текслера и гендиректора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева.

Таким образом Озерск стал пилотным проектом в стране. В дальнейшем возможно тиражирование такой практики на другие ЗАТО как в регионе, так и по стране.

- «ПО «Маяк» был всегда неотрывно связан с городом. На заре становления атомной промышленности наши отцы-основатели уже это понимали, даже драматический театр у нас в городе открылся раньше, чем был запущен первый атомный реактор. Важно, что программа развития Озерска будет реализовываться совместно: и область, и городская администрация, и наше предприятие – все вовлечены в этот процесс, а самое главное, что в него вовлечены горожане, потому что предложения, которые вошли в основу программы, обсуждались и формировались с жителями. Рассчитываем, что программа получит соответствующее развитие и будет успешно реализована, - рассказал Андрей Порошин.

Реализация программы развития Озерска запланирована на 2023 - 2025 гг.

- Этот проект улучшит качество жизни всех горожан, будут отремонтированы дворовые проезды (порядка 137 дворов вовлечены в этот процесс), отремонтированы тротуары (более 117 тыс. кв. м), уложено новое полотно во дворах, что позволит значительно улучшить внешний облик города, – сказал Евгений Щербаков.

Пресс-служба правительства Челябинской области.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/55485/