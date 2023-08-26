Сантехники творят добро!

У всех на слуху конкурсы профессионального мастерства среди токарей, сварщиков...А знаете ли вы, что есть Всероссийский чемпионат профессионального мастерства «Лучший сантехник. Кубок России»?

Чемпионат ежегодно собирает профессионалов сферы ЖКХ со всей страны. В этом году участниками стали команды из 30 регионов России. Среди них и сантехники из г. Озерска.

Команда из Озерска прошла первый этап Чемпионата "Добро согревает", в рамках которого оказала безвозмездную сантехническую помощь 2-м озерским нуждающимся семьям.