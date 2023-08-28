В сентябре в Челябинской области изменится дата получения детских пособий.

Ежемесячно третьего числа на банковские карты «Мир» некоторых южноуральских родителей поступают выплаты по уходу за ребенком до 1,5 года, единое пособие на детей или пособие по беременности и родам.

В сентябре выплата придет за август, но из-за того, что третье число выпадает на выходной день, дата зачисления денег изменится. В пресс-службе Социального фонда России рассказали, когда ждать поступления средств на карту.

«Если дата выплаты приходится на выходной день, то деньги поступают в ближайший рабочий день накануне»,

— объяснили в ведомстве.

Это значит, что пособия мамы получат 1 сентября, в пятницу.

Также в Соцфонде уточнили, что выплаты перечисляются на протяжении всего дня. Деньги могут поступить как утром, так и днем и даже вечером.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-sentyabre-v-chelyabinskoy-oblasti-izmenitsya-data-polucheniya-detskikh-posobiy/