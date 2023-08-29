Жители Земли 31 августа смогут наблюдать суперлуние и полнолуние одновременно.

Второе полнолуние в месяце, которое принято называть «голубой» Луной, ожидается 31 августа – оно совпадет с суперлунием, то есть прохождением планетой ближайшей точки к Земле (перигея), что сделает ее визуально крупнее.

Специалисты уточняют, что видимый диаметр Луны будет казаться на 13,5% больше, чем во время прохождения самой дальней от Земли точки – апогея. Такие события принято назвать суперлуниями.

«На самом близком расстоянии от Земли, в перигее своей орбиты, Луна окажется 30 августа в 18.52 мск, а фазу полнолуния примет в 04.37 мск 31 августа. Разница между этими событиями составит 9 часов 45 минут. Период полнолуния 31 августа (29, 30 и 31 августа) можно назвать суперлунием», – прокомментировали в Московском планетарии.

«Голубой» вторую полную Луну в месяце называют не из-за цвета, а в связи с редкостью явления, происходящего в среднем раз в три года.

В следующий раз два полнолуния в течение одного месяца жители Земли смогут увидеть в мае 2026 года.

https://dostup1.ru/society/Zhiteli-Zemli-31-avgusta-smogut-nablyudat-superlunie-i-polnolunie-odnovremenno_167306.html