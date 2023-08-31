На Землю 3 сентября обрушится магнитная буря.
Соответствующий прогноз дает Лаборатория Солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Сообщается, что буря достигнет уровня G1 – 5 баллов из 9 возможных.
Магнитная буря может оказать негативное влияние на здоровье людей с хроническими заболеваниями. Специалисты рекомендуют придерживаться листа назначений лечащего врача, отказаться от вредных привычек и чрезмерных физических нагрузок.
https://dostup1.ru/society/Na-Zemlyu-3-sentyabrya-obrushitsya-magnitnaya-burya_167408.html