На Землю 3 сентября обрушится магнитная буря.

Выставка посвящена 287-летию Челябинска, которое будет отмечаться в этом году 9 сентября.

Фотографии, охватывающие более 100 лет истории города, показывают, как рос и менялся Челябинск на протяжении всего XX века и в первые десятилетия текущего столетия. Подробнее