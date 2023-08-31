В Челябинске впервые удалили опухоль мозга пациенту в сознании.

Первого сентября учеба начинается не только у школьников. Сегодня врачи Челябинской областной клинической больницы начали осваивать новый для себя вид операций — хирургию мозга на бодрствующем пациенте.

Первый мастер-класс южноуральским коллегам дал главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени профессор Альберт Суфианов. Вместе со своей командой он удалил доброкачественную опухоль пациенту из Озерска, которого вывели из наркоза прямо посреди операции. Зачем это было сделано — в материале корреспондента ИА «Первое областное».

Так получилось, что на операционном столе тоже лежит медик. Сергей Харин более 30 лет служит врачом скорой помощи в Центральной медсанчасти № 71 города Озерска. Он помог тысячам людей, сопровождая их в том числе в Челябинскую областную больницу. Теперь помощь понадобилась ему самому.

«Месяца три назад я стал замечать тревожные симптомы. Например, слушал людей и не понимал, о чем они говорят. Или читал текст, но не улавливал смысла прочитанного. Я заподозрил возрастные склеротические изменения и обратился к неврологу. Но все оказалось гораздо серьезнее: в лобно-височной области мозга у меня обнаружили доброкачественную опухоль. Что интересно, никаких болевых ощущений я не испытывал и вообще чувствовал себя прекрасно»,

— рассказал Сергей Михайлович перед операцией.

Удаление подобных новообразований, которые соседствуют с речевыми центрами мозга, — вершина нейрохирургического мастерства. Врачу нужно ювелирно лавировать между критически важными нервными узлами, чтобы пациент после операции не потерял способность говорить и понимать чужую речь. Но как узнать, что хирург все делает правильно? Единственный способ — разбудить пациента во время операции и общаться с ним.

По словам Альберта Суфианова, он учился проводить такие операции много лет, стажируясь в Европе, США, Японии и Китае.

«Когда меня пригласили возглавить нейрохирургический центр в Тюмени, я понял, что такой долгий путь сложно будет повторить всей нашей команде. Поэтому мы стали приглашать специалистов из-за рубежа. Последние десять лет мы очень плотно сотрудничали с клиниками из Германии (город Грайфсвальд) и Швейцарии (Лозанна, профессор Рой Дэниел). Сейчас мы проводим по несколько операций с пробуждением, у нас уже есть собственный опыт, и наша миссия сегодня — им поделиться»,

— рассказал Альберт Акрамович.

Вместе с главным врачом в Челябинск приехала целая бригада специалистов из пяти человек. У каждого из них — своя роль в предстоящей операции. Задача анестезиолога — в нужный момент вывести пациента из наркоза, но чтобы при этом он не испытывал боли и неприятных ощущений. Нейрофизиологи и нейропсихологи должны следить за функциями мозга и давать больному во время операции различные задания: например, назвать сегодняшний день недели, сложить числа или сказать, что изображено на картинке.

Главный врач ЧОКБ Дмитрий Альтман назвал сегодняшний день новой страницей в истории южноуральской нейрохирургии. Он отметил, что операции столь высокого уровня обычно не проводятся в региональных клиниках. Но Челябинская областная больница решила изменить этому правилу.

«Наши нейрохирурги и нейрофизиологи сегодня тоже участвуют в операции. Это, конечно, не значит, что они один раз постоят рядом и сразу всему научатся. Потому что речь идет о слаженной работе целой мультидисциплинарной бригады специалистов. Нас ждет долгий и тернистый путь. Сегодня — только начало», — подчеркнул он.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinske-vpervye-udalili-opukhol-mozga-patsientu-v-soznanii/