17 сентября в Озерске состоится футбольно-концертный праздник

«Стремимся побеждать», посвященный Дню работника атомной промышленности.

Праздник пройдет в рамках масштабного тура футбольного клуба звезд эстрады «Старко» по городам атомной промышленности предприятий Госкорпорации «Росатом», который стартовал в середине августа. Целью проекта является содействие детям в проявлении себя, помощь в реализации возможностей, поддержка и общение с музыкантами, спортсменами, участие в мастер-классах.

В туре, который состоится в рамках программы «Территория культуры Росатома», в составе футбольного клуба «Старко» принимают участие Илья Авербух, Влад Топалов, группа «Зодчие», Алексей Прудников, Михаил Гребенщиков, Ираклий Пирцхалава, Валерий Ярушин, Виктор Гусев, Сергей Крылов, Сергей Минаев и другие.

– В каждом городе, который мы посетим, состоятся футбольные матчи артистов с руководством города и предприятий Росатома, грандиозные гала-концерты, мастер-классы, фотосессии и просто общение со зрителями, – подчеркнул президент футбольного клуба «Старко», лидер группы «Зодчие» Юрий Давыдов. – Будет соблюдена многолетняя традиция, когда артисты включают в свою команду мальчишек из этих городов, дарят им форму и продолжают дружбу дальше. Погода будет хорошей, потому что даже в ненастье на наших праздниках тепло, светло и позитивно. До встречи, друзья!

Тур стартовал 17-18 августа в Железногорске и Зеленогорске – атомных городах Красноярского края. В течение августа-сентября команда «Старко» посетит Курчатов, Краснокаменск, Димитровград, Саров, Снежинск, Озерск, Десногорск и другие города. Это будет праздник спорта, музыки, добрых дел и хорошего настроения.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/55623/