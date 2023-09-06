8 сентября в первой половине дня будет временно перекрыто холодное водоснабжение в жилых домах на пр. Ленина.

В рамках акции «Каникулы с общественным советом» председатель общественного совета Анна Романова совместно с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения старшим лейтенантом полиции Натальей Архиповой посетили учеников 1в класса МБОУ СОШ №24 и провели профилактическую беседу. Подробнее
За прошедший месяц в дежурной части Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск было составлено 14 административных материалов за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. В основном жители города жаловались на прослушивание громкой музыки и шум во дворе. Подробнее