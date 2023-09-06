Открытие филармонического сезона в рамках проекта «Андрей Комаров приглашает…».

В увлекательный музыкальный вояж приглашает программа великолепного скрипача, Заслуженного артиста РФ Александра Тростянского (Москва) и лауреата международных конкурсов, пианиста Евгения Нефёдова (Москва/Португалия).

Динамичная, эмоционально наполненная, концертная программа непременно найдёт отклик у каждого слушателя! Здесь собраны яркие эффектные произведения композиторов со всего света: от Баха до Мусоргского и Шостаковича, от лирических ноктюрнов Шопена до зажигательных Венгерских танцев Брамса. Не менее великолепна музыка Бизе и Шуберта, также вошедшая в программу.

По вопросам приобретения билетов обращаться по тел.2-56-45 и 2-51-44 в рабочее время.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/55642/