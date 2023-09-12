Таганайских туристов попросили не пинать мухоморы.

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области в этом году огромное количество грибов. Тут и подосиновики, и маслята, и белые грибы. Повсюду и мухоморы со своими яркими шляпками. Вот только большинство туристов норовит растоптать семейство мухоморов. Представители нацпарка в своем телеграм-канале попросили гостей не делать этого и объяснили почему.

«По непонятным нам причинам многие идущие по тропам туристы считают своим долгом пнуть по яркой шляпке, а то и вовсе растоптать все семейство. Между тем мухоморы — такие же обитатели национального парка и явно не заслуживают такого варварского отношения. Да и стереотипы об их исключительной опасности сильно преувеличены»,

— сказали представители нацпарка.

По их словам, мухоморы поедают многие дикие животные. Вероятно, с их помощью они чистят свой кишечник от паразитов. Таким образом, мухоморы не только украшают осенний лес, но и приносят пользу животному миру.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/taganayskikh-turistov-poprosili-ne-pinat-mukhomory/