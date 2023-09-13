Программа проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации» 17 сентября в Парке культуры и отдыха.

09:00 ч – начало регистрации участников соревнований (регистрация на забеги закрывается за 10 минут до старта). Регистрация будет проходить в парке культуры и отдыха на площадке скейт-парка.

Для предварительной регистрации нужно обратиться по телефону 7-79-92 (КСК «Лидер»);

10:00 ч. – старт первого забега 100 м – девочки 0-4 года;

10:05 ч – старт второго забега 100 м – мальчики 0-4 года,

10:10 ч. – старт третьего забега 500 м – девочки 5-7 лет;

10:15 ч. – старт четвертого забега 500 м – мальчики 5-7 лет;

10:20 ч – старт пятого забега 1 км – девочки 8-11 лет;

10:30 ч – старт шестого забега 1 км – мальчики 8-11 лет;

10:40 ч – старт седьмого забега 2 км – девушки 12-17 лет;

2 км - женщины 56 лет и старше;

10:55 ч – старт восьмого забега 2 км – юноши 12-17 лет;

11:00 ч – забег «Атомных городов» (2 км)

11:10 ч – старт девятого забега 3 км – женщины 46-55 лет;

3 км – мужчины 51- 60 лет;

3 км – мужчины 61 год и старше;

11:25 ч – старт десятого забега 5 км – женщины 18-45 лет;

5 км – мужчины 18-50 лет.

12:00 час. – награждение победителей и призеров. Закрытие соревнований.

Организаторы соревнований оставляют за собой право проводить общий старт для вышеуказанных забегов, переносить время стартов.

Награждение победителей и призеров может производится между забегами по подведенным итогам.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/55690/