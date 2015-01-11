Общественный совет при УМВД России по ЗАТО г. Озерск проверяет процедуру приема экзамена в ГИБДД.

Представители Общественного совета при УМВД еженедельно в качестве членов комиссии наблюдают за ходом проведения теоретического этапа экзамена на знание правил дорожного движения для лиц, лишенных права на управление транспортными средствами.

Перед проведением экзамена старший госинспектор РЭО ГИБДД капитан полиции Александр Масленников провел инструктаж и напомнил процедуру сдачи экзамена.

Представитель Общественного совета при УМВД Наталия Алаторцева осуществила контроль за ходом проведения инструктажа и соблюдением порядка сдачи экзамена. Наблюдая за работой государственных инспекторов, Наталия Валерьевна отметила компетентность сотрудников полиции и вежливое общение с гражданами.

Напоминаем, что сдача экзамена на получение прав после лишения вследствие совершенного административного правонарушения, проводится по четвергам с 14.00 часов в учебном классе РЭО ГИБДД по адресу г. Озерск пр. Ленина 94, кабинет 29. Предварительная запись на экзамен не требуется.