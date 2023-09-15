В Озерске состоялся спортивно-музыкальный праздник «Стремимся побеждать».

Проект, приуроченный к Дню работников атомной промышленности, был осуществлён в рамках программы «Территория культуры «Росатома» при поддержке ПО «Маяк» и администрации Озерского городского округа.

В состав команды футбольного клуба звезд эстрады «Старко» вошли: Виктор Зинчук, группа «Зодчие», Михаил Гребенщиков, Сергей Крылов и другие известные музыканты и спортсмены.

Тур команды «Старко» по городам присутствия ГК «Росатом» начался в августе. Звезды спорта и эстрады посетили Курчатов, Краснокаменск, Димитровград, Саров, Снежинск, Десногорск. В каждом городе состоялись футбольные матчи артистов с руководством города и предприятий Росатома, концерты, мастер-классы, фотосессии и просто общение со зрителем. Озерск стал заключительным пунктом для звездной команды.

В первую очередь гости прибыли в Центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Это давняя традиция «Старко» – в каждом городе обязательно посещать подобные учреждения. Звездную команду радушно встретили воспитанники и педагоги Центра. Дети показали гостям спортивную площадку, творческий класс, теплицы, где сами выращивают овощи. Далее в актовом зале Центра началось живое, веселое общение: спортсмены и певцы рассказывали о себе, отвечали на вопросы детей. Кульминацией встречи стало вручение подарков ребятам: футбольный мяч с подписями именитых спортсменов, гитара от исполнителя-виртуоза Виктора Зинчука, большой плазменный телевизор.

Одним из ярких моментов стали уникальные мастер-классы для озерских детей. В ДК «Маяк» прошел мастер-класс по вокалу от Сергея Крылова и руководителя группы «Зодчие» Юрия Давыдова.

На стадионе «Труд» известные футболисты Дмитрий Сычев, Алексей Прудников и Сергей Горлукович делились секретами игры с юными озерскими спортсменами.

Центральное событие этого дня – товарищеский матч между звездной командой «Старко» и сборной Озерска, в качестве капитана которой на поле вышел глава округа Евгений Щербаков. Участниками команды стали сотрудники администрации и ПО «Маяк», депутаты Собрания Евгений Иванов, Андрей Лучников, Михаил Праздников.

В составе звёздной команды были Виктор Зинчук («Золотая гитара России»), Михаил Гребенщиков (диджей, телеведущий), певец Ромарио, Иван Викулов и Павел Иванов (солисты театра оперетты), Александр Алёшкин (актер театра на Таганке), Юрий Давыдов и группа «Зодчие», Алексей Прудников (олимпийский чемпион 1988 года по футболу, ветеран «Спартака»), Сергей Горлукович (олимпийский чемпион 1988 года по футболу, ветеран «Спартака»), Дмитрий Сычёв (чемпион России, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года по футболу), Андрей Сильнов (олимпийский чемпион по прыжкам в высоту).

Обе команды «усилились» юными игроками. В качестве равноправных участников на игру пригласили четверых воспитанников Центра помощи детям-сиротам. Матч закончился вничью со счетом 2:2. А после серии пенальти победу одержала команда «Старко».

Этот факт ничуть не расстроил ни озерскую команду, ни зрителей, ведь на стадионе царила веселая и дружеская атмосфера, которую усиливали позитивные комментаторы: известный певец Сергей Крылов и сотрудник Культурно-досугового центра Игорь Ковалев.

– Мы были готовы к яркой, динамичной, результативной игре – и она получилась! Для нас это честь – сыграть со знаменитыми футболистами. Дети тоже молодцы, играли с отдачей, не терялись среди взрослых. Получился замечательный спортивный праздник, – поделился впечатлениями глава округа Евгений Щербаков.

После матча начался концерт, где наряду с именитыми артистами выступили солисты и танцевальные коллективы Культурно-досугового центра. На сцену вышли Виктор Зинчук, группа «Зодчие», Михаил Гребенщиков, Сергей Крылов, Александр Алёшкин.

Фото Александра Абросимова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/55714/