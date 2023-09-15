В центре внимания: праздник «Стремимся побеждать» и конкурс «Новые созидатели».

Начало учебного года – самое время выбрать центр дополнительного образования для вашего ребенка, ведь школьное и дополнительное образование строятся в нашей стране как единая система и эффективны только тогда, когда они реализуются совместно. Сегодня создано более 1 млн новых мест дополнительного образования. Подробнее