Об уровне преступности в Озерском городском округе.

Прокуратурой Челябинской области проведен анализ состояния преступности на территории ЗАТО г. Озерск за 08 месяцев 2023 года.

По итогам анализируемого периода наблюдается снижение на 7,3% числа зарегистрированных преступлений, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Раскрываемость преступлений составила 59,1%, что выше среднеобластного показателя на 0,8%.

В ЗАТО г. Озерск количество краж, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилось на 49,4% (с 259 до 131), в том числе из квартир на 50,0%. Число угонов автотранспорта уменьшилось на 16,7%. Не регистрировались убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее причинение смерти по неосторожности, нарушения правил дорожного движения со смертельным исходом.

Активизирована профилактическая работа правоохранительных органов, в результате чего за 08 месяцев 2023 года произошло снижение количества преступлений, совершенных ранее совершавшими преступления лицами на 10,8%, ранее судимыми на 17,0%, несовершеннолетними на 41,7%, в общественных местах на 34,9%, в том числе на улицах на 26,4%.

Управление правовой статистики прокуратуры Челябинской области