В полмиллиона рублей обошлась жительнице Озерска поездка, бронировавшаяся через популярное приложение поиска попутчиков.

В дежурную часть УМВД России по ЗАТО г. Озерск обратилась жительница города, 2000 года рождения. Потерпевшая пояснила, что забронировала поездку в пригород через популярное приложение поиска попутчиков. Выбранный водитель предложил уточнить детали путешествия в мессенджере, а затем отправил ссылку для подтверждения бронирования путем внесения предоплаты. Пройдя по указанной ссылке, озерчанка ввела данные своей банковской карты.

После этого ей поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником кредитной организации и сообщил, что на ее имя поступила заявка на оформление займа. Также он предупредил, что ее сбережения подвергаются опасности, и теперь их надо перевести на «безопасный счет». Девушка поверила и перевела со всех имеющихся счетов денежные средства на продиктованные номера карт и телефонов. Кроме того, она отправила средства с кредитных карт. Следуя инструкциям, потерпевшая совершила более десяти переводов, в итоге общая сумма ущерба составила около 550 тысяч рублей.

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Сотрудники полиции напоминают, что «безопасных счетов» не существует. Сотрудники кредитных организаций и правоохранительных органов никогда не звонят с сообщениями о попытках несанкционированного доступа к вашим счетам и картам, не принуждают к оформлению кредитов и переводам денежных средств на «безопасные счета». Такие запросы осуществляют только мошенники, даже если они обращаются к вам по имени и отчеству. Если вам поступил такой звонок, прекратите общение.