Объявлен II Всероссийский конкурс лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор».

С 10 июля 2023 года по 10 октября 2023 года проходит II Всероссийский Конкурс лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор».

Любой желающий собственник или наниматель помещения в многоквартирном доме, член совета многоквартирного дома, член ТСЖ или представитель управляющей организации может направить заявку на участие в Конкурсе.

Номинации конкурса:

- Самый энергоэффективный дом.

- Самый дружный дом.

- Лучший подъезд.

- Лучший двор.

Прошедшие отбор заявки, размещаются на сайте и участвуют в народном голосовании. Жюри назовет победителей, которые наберут наибольшее число голосов.

Подведение итогов состоится 8 декабря, а 20 декабря – награждение. Победителей и лауреатов ждут ценные призы и подарки от организаторов и партнеров конкурса.

Подать заявку и ознакомиться с конкурсом можно на сайте

Справки по телефону: 3-34-18

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/55755/