Объявлен II Всероссийский конкурс лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор».

С 10 июля 2023 года по 10 октября 2023 года проходит II Всероссийский Конкурс лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор».
Любой желающий собственник или наниматель помещения в многоквартирном доме, член совета многоквартирного дома, член ТСЖ или представитель управляющей организации может направить заявку на участие в Конкурсе.
Номинации конкурса:
- Самый энергоэффективный дом.
- Самый дружный дом.
- Лучший подъезд.
- Лучший двор.
Прошедшие отбор заявки, размещаются на сайте и участвуют в народном голосовании. Жюри назовет победителей, которые наберут наибольшее число голосов.
Подведение итогов состоится 8 декабря, а 20 декабря – награждение. Победителей и лауреатов ждут ценные призы и подарки от организаторов и партнеров конкурса.
Подать заявку и ознакомиться с конкурсом можно на сайте
Справки по телефону: 3-34-18