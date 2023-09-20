После летних каникул продолжились старты XVII Спартакиады «Здоровье» среди озерских ветеранов труда и спорта.

15 сентября у верёвочного парка «Джунгли» (на дорожке аллеи ветеранов) прошли соревнования по скандинавской ходьбе.

Эти соревнования входят в программу Спартакиады третий год и очень нравятся ветеранам, поскольку число участников выросло до 100 человек (в 2022 году – 60 человек, в 2021 году – 50 человек) . Большому количеству участников и хорошим результатам способствовала прекрасная, солнечная погода и ровная асфальтированная дорожка.

Призерами среди женщин в возрастной группе 45-54 года на дистанции 400 метров стали:

1 место – Горяйнова Яна (Восход) - 2.54 (2мин.54сек.)

2 место – Маланина Татьяна (Восход) – 2.54,5

3 место -- Рудницкая Татьяна (Спутник) – 3.00

Группа 55-59 лет :

1 место – Гречко Татьяна (Стрелец) – 2.57

2 место – Медведева Инна (Комета) – 3.29

3 место – Ренгач Людмила (Знамя) – 3.39

Группа 60-69 лет:

1 место – Летягина Гульниса ( Восход) – 2.29

2 место – Савельева Елена ( Восход) – 2.34

3 место – Иванова Лариса (Восход) – 2.38

Группа 70 и старше:

1 место – Шулятина Надежда (Родничок) – 2.50

2 место - Денисова Людмила ( Чайка) – 3.20

3 место - Шестакова Татьяна (Электрон – 3.24

Среди мужчин в возрастной группе 50-59 года на дистанции 800м:

1 место – Исмагилов Азамат ( Спутник) – 4.19

2 место – Тертышный Андрей (Авангард) – 5.20

3 место – Вязовский Юрий (Авангард) – 5.28

Группа 60-69 лет:

1 место – Мишин Анатолий (Спутник) – 5.43

2 место - Кириенко Владимир ( Авангард) – 6.1

3 место – Смирнов Сергей (Чайка) – 6.23

Группа 70-79 лет:

1место -- Корнеев Алексей (Строитель) -5.09

2 место – Кириллов Александр (Энтузиаст) -5.57

3 место – Кальдин Михаил ( Восход) – 6.07

Группа 80 лет и старше:

1 место – Скипин Валентин (Чайка) – 6.35

2 место – Усов Вячеслав (Рябинушка) – 6.35,5

3 место – Орехов Юрий (Союз) – 6.35,9

Организаторы Спартакиады «Здоровье» выражают благодарность судейскому корпусу, обслуживающему соревнования, Кальдину Михаилу, Корнееву Алексею, Исмагиловой Анифе, Химичевым Павлу и Екатерине, Крившиной Елене, Умурзаковой Лилие, Кириенко Владимиру.

Всем участникам ходьбы – здоровья и дальнейших спортивных успехов.

Следующие соревнования по легкоатлетическому кроссу состоятся 22 сентября на стадионе «Труд». Регистрация: с 15:30 до 17:30, старты с 16:00 до 18:30. Дистанции: женщины – 500м, мужчины – 1000м.

Информация и фото подготовлены главной судейской коллегией Спартакиады «Здоровье» Корнеевым Алексеем и Исмагиловой Анифой.