После летних каникул продолжились старты XVII Спартакиады «Здоровье» среди озерских ветеранов труда и спорта.

15 сентября у верёвочного парка «Джунгли» (на дорожке аллеи ветеранов) прошли соревнования по скандинавской ходьбе.
Эти соревнования входят в программу Спартакиады третий год и очень нравятся ветеранам, поскольку число участников выросло до 100 человек (в 2022 году – 60 человек, в 2021 году – 50 человек) . Большому количеству участников и хорошим результатам способствовала прекрасная, солнечная погода и ровная асфальтированная дорожка.
Призерами среди женщин в возрастной группе 45-54 года на дистанции 400 метров стали:
1 место – Горяйнова Яна (Восход) - 2.54 (2мин.54сек.)
2 место – Маланина Татьяна (Восход) – 2.54,5
3 место -- Рудницкая Татьяна (Спутник) – 3.00
Группа 55-59 лет :
1 место – Гречко Татьяна (Стрелец) – 2.57
2 место – Медведева Инна (Комета) – 3.29
3 место – Ренгач Людмила (Знамя) – 3.39
Группа 60-69 лет:
1 место – Летягина Гульниса ( Восход) – 2.29
2 место – Савельева Елена ( Восход) – 2.34
3 место – Иванова Лариса (Восход) – 2.38
Группа 70 и старше:
1 место – Шулятина Надежда (Родничок) – 2.50
2 место - Денисова Людмила ( Чайка) – 3.20
3 место - Шестакова Татьяна (Электрон – 3.24
Среди мужчин в возрастной группе 50-59 года на дистанции 800м:
1 место – Исмагилов Азамат ( Спутник) – 4.19
2 место – Тертышный Андрей (Авангард) – 5.20
3 место – Вязовский Юрий (Авангард) – 5.28
Группа 60-69 лет:
1 место – Мишин Анатолий (Спутник) – 5.43
2 место - Кириенко Владимир ( Авангард) – 6.1
3 место – Смирнов Сергей (Чайка) – 6.23
Группа 70-79 лет:
1место -- Корнеев Алексей (Строитель) -5.09
2 место – Кириллов Александр (Энтузиаст) -5.57
3 место – Кальдин Михаил ( Восход) – 6.07
Группа 80 лет и старше:
1 место – Скипин Валентин (Чайка) – 6.35
2 место – Усов Вячеслав (Рябинушка) – 6.35,5
3 место – Орехов Юрий (Союз) – 6.35,9
Организаторы Спартакиады «Здоровье» выражают благодарность судейскому корпусу, обслуживающему соревнования, Кальдину Михаилу, Корнееву Алексею, Исмагиловой Анифе, Химичевым Павлу и Екатерине, Крившиной Елене, Умурзаковой Лилие, Кириенко Владимиру.
Всем участникам ходьбы – здоровья и дальнейших спортивных успехов.
Следующие соревнования по легкоатлетическому кроссу состоятся 22 сентября на стадионе «Труд». Регистрация: с 15:30 до 17:30, старты с 16:00 до 18:30. Дистанции: женщины – 500м, мужчины – 1000м.
Информация и фото подготовлены главной судейской коллегией Спартакиады «Здоровье» Корнеевым Алексеем и Исмагиловой Анифой.