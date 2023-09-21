На Землю ночью 24 сентября обрушится магнитная буря.

Соответствующий прогноз дает Лаборатория Солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

«Согласно обновленному прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, в ночь с субботы на воскресенье, 24 сентября, ожидается магнитная буря», – сообщают астрофизики.

Как следует из графика, магнитные возмущения достигнут уровня G1 (5 баллов из 9 возможных).

Магнитная буря может оказать негативное влияние на здоровье людей с хроническими заболеваниями. Специалисты рекомендуют придерживаться листа назначений лечащего врача, отказаться от вредных привычек и чрезмерных физических нагрузок.

https://dostup1.ru/society/Na-Zemlyu-nochyu-24sentyabrya-obrushitsya-magnitnaya-burya_168227.html