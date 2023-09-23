Боксеры клуба «Легион мастеров» завоевали медали на областных соревнованиях.

С 20 по 23 сентября в г. Коркино в Физкультурно-оздоровительном комплексе состоялся открытый традиционный турнир по боксу на призы "Русской медной компании".

Команду Озерска представляли четыре спортсмена СК «Легион мастеров»: Оберкулов Георгий, Бакеев Евгений, Мокеев Матвей, Вострухин Владимир.

Турнир собрал лучших боксеров Челябинской области, в нем приняли участие члены сборной страны, финалисты и победители турниров УрФО и спортсмены, выступающие на российском уровне. В упорных и тяжёлых боях воспитанники «Легиона мастеров» завоевали полный комплект медалей.

Победитель - Оберкулов Георгий.

Финалист - Бакеев Евгений.

Призер - Мокеев Матвей.

Тренируются ребята под руководством Жигмонта Александра, Шепелева Дмитрия, Босова Александра, Никулина Дмитрия.

В г. Магнитогорске состоялись областные соревнования по боксу класса «Б» - среди юниоров 17-18 лет и мужчин 19-40 лет, посвящённые памяти «Первостроителей Магнитки».

Озёрск представляли два боксера клуба «Легион мастеров»: Махов Дмитрий и Кагарманов Ренальд.

Федерация бокса и кикбоксинга Озерского городского округа поздравляет Кагарманова Ренальда с золотой медалью.

Тренируется Ренальд под руководством Никулина Дмитрия, Жигмонта Александра, Босова Александра, Шепелева Дмитрия.

Информация и фото СК «Легион мастеров».