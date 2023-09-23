В Каслинском районе нашли заблудившегося в лесу озерчанина.

В Каслинском районе завершилась поисковая операция по обнаружению заблудившегося в лесу жителя Озерска.

О его пропаже сообщила женщина, приехавшая с родственниками за грибами. Пропавший мужчина был их водителем. Предварительно тот сообщил, что может находиться в лесном массиве между Каслями и Тюбуком, расстояние между которыми составляет около 20 км.

Поддерживая связь по телефону с потерявшимся, полицейские пытались определить его местонахождение. Поиски велись в вечерних сумерках, поэтому стражи порядка решили использовать специальные громкоговорящие устройства и проблесковые маячки, чтобы обозначить свое местонахождение. Однако, мужчина уверял, что не видит и не слышит специальные сигналы.

Полицейским удалось связаться с ним по видеосвязи и сделать скриншоты с видео для визуального определения его местоположения. После этого телефон озерчанина разрядился и выключился. Сотрудники установили, что сигнал сотового телефона шел совсем не из того места, о котором заявил мужчина.

После подачи сигналов на некоторое время создавалась тишина, во время которой полицейские услышали крик мужчины. Сотрудники полиции пошли в глубь леса на голос потерявшегося и, спустя почти три часа поисков, обнаружили его. Помощь медиков озерчанину не потребовалась.

https://dostup1.ru/accident/V-Kaslinskom-rayone-nashli-zabludivshegosya-v-lesu-muzhchinu_168275.html