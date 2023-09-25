Информация ММПКХ об отключении холодного водоснабжения по нескольким адресам.

Осенью природа засыпает, и многим людям тоже хочется впасть в спячку. Или, как минимум, немножко погрустить и пожалеть себя. Почему именно осенью настроение падает, а руки опускаются? Осенняя хандра: симптомы, отличия от депрессии и рабочие способы борьбы. Подробнее
Сообщается, что утром на 54 километре дороги Миасс – Карабаш – Кыштым 41-летний житель Екатеринбурга, управляя автомобилем Kia, совершил наезд на лося. Животное неожиданно выбежало из леса на проезжую часть. Подробнее
Временно исполняющий обязанности заместителя начальника Управления - начальника ОРЛС старший лейтенант полиции Сергей Комаров в рамках профориентационной работы встретился с учащимися МБОУ СОШ №32. Подробнее
5 октября по всей стране свой профессиональный праздник отмечают учителя. Роль педагога в жизни каждого ребенка неоценима. Ведь именно учитель не только закладывает фундамент необходимых для дальнейшего пути знаний, но и вкладывает в каждого ученика частицу свой души, вдохновляет и мотивирует на новые свершения, сообщает АНО «Национальные приоритеты». Подробнее
На сайте наука.рф, посвященном Десятилетию науки и технологий, начал работу навигатор по научным специальностям. Благодаря этому сервису мечтающие о карьере ученого россияне могут найти информацию о существующих направлениях подготовки в 500 вузах страны. Подробнее
В России заработал генератор детских имен. Если у будущих родителей иссякла фантазия, они могут ввести желаемые параметры, а искусственный интеллект подберет подходящие варианты. По мнению машинного разума, в Челябинской области мальчикам подходит имя Темир, а девочкам — Сора. Подробнее