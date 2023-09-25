Сотрудники полиции в рамках профориентационной работы проводят лекции с учащимися образовательных организаций.

Временно исполняющий обязанности заместителя начальника Управления - начальника ОРЛС старший лейтенант полиции Сергей Комаров в рамках профориентационной работы встретился с учащимися МБОУ СОШ №32.

В беседе со старшеклассниками сотрудник полиции отметил, что на курсантов вузов распространяются все социальные гарантии, предусмотренные для сотрудников полиции: бесплатное получение высшего образования, денежное и полное вещевое довольствие курсанта, проживание в общежитие, оплачиваемые отпуск по окончании каждого курса с бесплатным проездом к месту жительства. После окончания вуза выпускникам вручается диплом государственного образца и присваивается специальное офицерское звание в зависимости от выбранной специализации, а также гарантируется трудоустройство по специальности в органах внутренних дел. При этом период обучения засчитывается в стаж службы в органах внутренних дел.

Далее старший лейтенант подробно рассказал школьникам о процедуре прохождения медицинской комиссии и о требованиях к состоянию здоровья кандидатов на службу.

Напоминаем, что проводится набор кандидатов от 17 до 25 лет, имеющих среднее или среднее профессиональное образование для поступления в ВУЗы МВД России.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (835130)2-59-12, 2-66-29.