Осенняя хандра: симптомы и как с ней бороться.

Осенью природа засыпает, и многим людям тоже хочется впасть в спячку. Или, как минимум, немножко погрустить и пожалеть себя. Почему именно осенью настроение падает, а руки опускаются? Осенняя хандра: симптомы, отличия от депрессии и рабочие способы борьбы.

Осенняя хандра: симптомы и состояние

С наступлением серых дождливых дней настроение стремится к нулю. Согласно статистике ВОЗ, около 5 % населения страдает так называемыми сезонными аффективными расстройствами, и осенняя хандра - одно из них. Самая уязвимая категория - женщины 40 - 50 лет. Осенняя хандра: симптомы, на которые стоит обратить внимание:

-сонливость. Хочется спать дольше обычного, утром крайне тяжело встать с постели. Приступы сонливости случаются и днем, даже если вы спали положенные 8 часов.

-лень. Неохота работать, готовить ужин, ходить по магазинам, встречаться с друзьями. Хочется сидеть на диване и вставать как можно реже.

-переедание. Хочется есть больше обычно. Мы заедаем плохое настроение и, как следствие, быстро набираем вес. От этого настроение ухудшается еще сильнее.

Как бороться с осенней хандрой

Психологи советуют в это время года больше себя радовать и позволить немножко погрустить. Не надо изо всех сил бороться с этим состоянием и пытаться казаться веселым. Пожалейте себя, позвольте погрустить, посидеть на диване и ничего не делать, если вас накрыла осенняя хандра. Симптомы пройдут довольно быстро, если это действительно сезонное аффективное расстройство, а не депрессия. Как себе помочь во время осенней хандры:

ешьте больше фруктов и овощей. Сдайте анализы на дефицит витаминов. Если он есть - пропейте курс, рекомендованный врачом. Очень часто осенью у нас наблюдается дефицит витамина D.

-не заставляйте себя делать то, что не хочется. Уборка никуда не убежит. Если есть возможность, возьмите отпуск.

-больше ходите. Доказано, что физические упражнения и даже простая ходьба помогают даже при депрессии, не говоря уже о хандре. Возьмите за правило гулять каждый день при любой погоде.

-радуйте себя каждый день. Новый день - новая радость. Это могут быть мелочи: чашка кофе в новой кофейне, ванна с ароматной пеной, любимый фильм на ночь, сеанс массажа. Приготовьте что-нибудь вкусненькое вместе с детьми.

Почему возникает осенняя хандра

Психологи выделяют несколько причин, которые оказывают влияние на наше состояние.

Уменьшение светового дня. Количество солнца напрямую влияет на наше психическое самочувствие.

Изменение температурного режима. Любые перемены организм воспринимает как стресс. А где стресс, там и колебания настроения.

Понимание, что время уходит. Осенью особенно остро воспринимается тот факт, что время быстротечно, что жизнь уходит так же стремительно, как прошло лето.

Как отличить хандру от депрессии? Ключевой момент - время. Осенняя хандра обычно длится неделю - две. Потом мы привыкаем к изменившейся погоде, к похолоданию. Если полноценно питаемся и подключаем спорт, можно выйти из этого состояния гораздо быстрее. Если это депрессия, неделей дело не обходится. Что такое осенняя хандра? Симптомы могут быть те же, что и при депрессии, но они проходят. И проходят самостоятельно.

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