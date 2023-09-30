Минцифры ввело дополнительное подтверждение для входа на Госуслуги.

На Госуслугах повышают безопасность аккаунтов пользователей – для усиления защиты их персональных данных Минцифры ввело дополнительное подтверждение для входа на портал.

С 1 октября двухфакторная аутентификация стала обязательной для новых пользователей портала и тех, кто восстанавливает учетную запись.

Пользователи могут выбрать три варианта дополнительной защиты: код из SMS, одноразовый код из специального приложения (ТОТР) или вход по биометрии.

Как установить второй фактор защиты:

• войдите в свой профиль в личном кабинете Госуслуг;

• в разделе «Безопасность» выберите «Вход с подтверждением»;

• выберите один из трех вариантов дополнительного подтверждения.

Изменить номер телефона для SMS-подтверждения можно в разделе «Безопасность» при выборе второго фактора. SMS-код для смены номера придет, в том числе, на старый телефон. Если он уже недоступен, изменить номер можно в приложении банка-партнера или ближайшем МФЦ.

https://dostup1.ru/society/Mintsifry-vvelo-dopolnitelnoe-podtverzhdenie-dlya-vhoda-na-Gosuslugi_168544.html