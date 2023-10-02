Уникально: В национальном парке «Таганай» второй раз зацвела брусника.

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) второй раз зацвела брусника – специалисты говорят, что это вполне можно считать уникальным явлением.

Отмечается, что уникальность еще и в том, что брусника зацвела в высокогорной тундре Дальнего Таганая к концу сентября.

«Бело-лиловые бутоны рядом со спелыми ягодами заставили распуститься необычно теплые две последние декады месяца. Когда среднесуточные температуры достигали 11,1 градуса при норме 7,8, а осадков выпало всего 7 миллиметров при норме 22 миллиметра», – прокомментировали в пресс-службе НП «Таганай».

Там отметили, что повторная вегетация других таганайских дикоросов наблюдается регулярно. Так, почти каждую осень цветет шиповник, а в последние годы в августе-сентябре зацветает лесная земляника, хотя до завязи и плодоношения дело не доходит.

https://dostup1.ru/society/Unikalno-V-natsionalnom-parke-Taganay-vtoroy-raz-zatsvela-brusnika_168642.html