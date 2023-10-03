Озерчане приглашаются принять участие во «Всероссийском историческом кроссворде».

7 октября Центральная городская библиотека приглашает принять участие во «Всероссийском историческом кроссворде».

Поучаствовать в мероприятии в субботу могут любители истории и все желающие. 2023 год объявлен Годом педагога и наставника, поэтому кроссворд будет посвящен истории образования, школы и школьным историям.

Этот необычный формат придумали в Московском городском педагогическом университете, его поддержали учебные заведения, библиотеки и музеи страны.

Всем участникам будут предложены занимательные вопросы и задания. На решение кроссворда будет выделено 45 минут, еще 15 минут – на проверку ответов.

Для того чтобы решить кроссворд, не нужно помнить специальные исторические сведения и факты: достаточно знаний школьной программы, азарта, умения мыслить логически и желания отгадывать загадки.

Кроссворд – это игра, доступная людям любого возраста. Приходите на исторический кроссворд всей семьей 7 октября в 14:00 часов в читальный зал Центральной городской библиотеки. Телефон: 2-30-78

Информация Центральной городской библиотеки.